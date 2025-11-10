Zaia by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Zaia by Virtuals (ZAIA) hari ini ialah --, dengan 5.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZAIA kepada USD penukaran adalah -- setiap ZAIA.

Zaia by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 923,853, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ZAIA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZAIA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00198746, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ZAIA dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan -24.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Zaia by Virtuals (ZAIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 923.85K$ 923.85K $ 923.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 923.85K$ 923.85K $ 923.85K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Zaia by Virtuals ialah $ 923.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZAIA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 923.85K.