Tokenomik Zaia by Virtuals (ZAIA)
Zaia by Virtuals (ZAIA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zaia by Virtuals (ZAIA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Zaia by Virtuals (ZAIA) Maklumat
Zaia is the platform where entrepreneurs build and sell AI Agents like digital employees. From sales to customer support, Zaia lets you create, brand, and monetize intelligent agents trained with your data — no code needed. Sell them as services or SaaS under your own brand, with integrations across WhatsApp, Instagram, and more. It's the easiest way to unlock new revenue streams in the AI economy. Start building your AI business today.
Tokenomik Zaia by Virtuals (ZAIA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Zaia by Virtuals (ZAIA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ZAIA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ZAIA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ZAIA, terokai ZAIA harga langsung token!
ZAIA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ZAIA? Halaman ramalan harga ZAIA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
