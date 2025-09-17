Lagi Mengenai ZGD

ZambesiGold Logo

ZambesiGold Harga (ZGD)

Tidak tersenarai

1 ZGD ke USD Harga Langsung:

$0.050014
$0.050014$0.050014
0.00%1D
USD
ZambesiGold (ZGD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:51:04 (UTC+8)

ZambesiGold (ZGD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04900948
$ 0.04900948$ 0.04900948
24J Rendah
$ 0.05002
$ 0.05002$ 0.05002
24J Tinggi

$ 0.04900948
$ 0.04900948$ 0.04900948

$ 0.05002
$ 0.05002$ 0.05002

$ 2.5
$ 2.5$ 2.5

$ 0.01801056
$ 0.01801056$ 0.01801056

-0.00%

+0.02%

-7.38%

-7.38%

ZambesiGold (ZGD) harga masa nyata ialah $0.050013. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZGD didagangkan antara $ 0.04900948 rendah dan $ 0.05002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZGD sepanjang masa ialah $ 2.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01801056.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZGD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -7.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZambesiGold (ZGD) Maklumat Pasaran

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

--
----

$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M

41.90M
41.90M 41.90M

177,000,000.0
177,000,000.0 177,000,000.0

Had Pasaran semasa ZambesiGold ialah $ 2.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZGD ialah 41.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 177000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.85M.

ZambesiGold (ZGD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ZambesiGold kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ZambesiGold kepada USD adalah $ +0.0020697830.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ZambesiGold kepada USD adalah $ -0.0152916698.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ZambesiGold kepada USD adalah $ -0.04099903362203944.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.02%
30 Hari$ +0.0020697830+4.14%
60 Hari$ -0.0152916698-30.57%
90 Hari$ -0.04099903362203944-45.04%

Apakah itu ZambesiGold (ZGD)

Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.

ZambesiGold (ZGD) Sumber

ZambesiGold Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZambesiGold (ZGD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZambesiGold (ZGD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZambesiGold.

Semak ZambesiGold ramalan harga sekarang!

ZGD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ZambesiGold (ZGD)

Memahami tokenomik ZambesiGold (ZGD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZGD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZambesiGold (ZGD)

Berapakah nilai ZambesiGold (ZGD) hari ini?
Harga langsung ZGD dalam USD ialah 0.050013 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZGD ke USD?
Harga semasa ZGD ke USD ialah $ 0.050013. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZambesiGold?
Had pasaran untuk ZGD ialah $ 2.10M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZGD?
Bekalan edaran ZGD ialah 41.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZGD?
ZGD mencapai harga ATH sebanyak 2.5 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZGD?
ZGD melihat harga ATL sebanyak 0.01801056 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZGD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZGDialah -- USD.
Adakah ZGD akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZGD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZGDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
