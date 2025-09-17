Apakah itu ZambesiGold (ZGD)

Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.

Tokenomik ZambesiGold (ZGD)

Memahami tokenomik ZambesiGold (ZGD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZGD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZambesiGold (ZGD) Berapakah nilai ZambesiGold (ZGD) hari ini? Harga langsung ZGD dalam USD ialah 0.050013 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZGD ke USD? $ 0.050013 . Lihat Harga semasa ZGD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ZambesiGold? Had pasaran untuk ZGD ialah $ 2.10M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZGD? Bekalan edaran ZGD ialah 41.90M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZGD? ZGD mencapai harga ATH sebanyak 2.5 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZGD? ZGD melihat harga ATL sebanyak 0.01801056 USD . Berapakah jumlah dagangan ZGD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZGDialah -- USD . Adakah ZGD akan naik lebih tinggi tahun ini? ZGD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZGDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

