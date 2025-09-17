Apakah itu Zap (ZAP)

Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: 1. Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. 2. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. 3. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Zap (ZAP) Sumber Laman Web Rasmi

Zap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zap (ZAP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zap (ZAP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zap.

Semak Zap ramalan harga sekarang!

ZAP kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Zap (ZAP)

Memahami tokenomik Zap (ZAP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZAP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zap (ZAP) Berapakah nilai Zap (ZAP) hari ini? Harga langsung ZAP dalam USD ialah 0.00277672 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZAP ke USD? $ 0.00277672 . Lihat Harga semasa ZAP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Zap? Had pasaran untuk ZAP ialah $ 1.28M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZAP? Bekalan edaran ZAP ialah 460.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZAP? ZAP mencapai harga ATH sebanyak 1.16 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZAP? ZAP melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan ZAP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZAPialah -- USD . Adakah ZAP akan naik lebih tinggi tahun ini? ZAP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZAPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Zap (ZAP) Kemas Kini Industri Penting