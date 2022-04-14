Tokenomik Zap (ZAP)
Zap (ZAP) Maklumat
Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT)
Zap's core objectives are to:
-
Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles.
-
Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data.
-
Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it.
Zap (ZAP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zap (ZAP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Zap (ZAP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Zap (ZAP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ZAP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ZAP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ZAP, terokai ZAP harga langsung token!
ZAP Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ZAP? Halaman ramalan harga ZAP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.