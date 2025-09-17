Zapicorn Harga (ZAPI)
-0.74%
-4.07%
-6.36%
-6.36%
Zapicorn (ZAPI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZAPI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZAPI sepanjang masa ialah $ 0.00498822, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, ZAPI telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, -4.07% dalam 24 jam dan -6.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Zapicorn ialah $ 203.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZAPI ialah 927.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 927957895.4998631. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 203.14K.
Pada hari ini, perubahan harga Zapicorn kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Zapicorn kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Zapicorn kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Zapicorn kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-4.07%
|30 Hari
|$ 0
|-25.30%
|60 Hari
|$ 0
|-17.78%
|90 Hari
|$ 0
|--
The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖
