Zapicorn Logo

Zapicorn Harga (ZAPI)

Tidak tersenarai

1 ZAPI ke USD Harga Langsung:

$0.00021891
$0.00021891$0.00021891
-4.00%1D
USD
Zapicorn (ZAPI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:59:19 (UTC+8)

Zapicorn (ZAPI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00498822
$ 0.00498822$ 0.00498822

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

-4.07%

-6.36%

-6.36%

Zapicorn (ZAPI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZAPI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZAPI sepanjang masa ialah $ 0.00498822, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZAPI telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, -4.07% dalam 24 jam dan -6.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zapicorn (ZAPI) Maklumat Pasaran

$ 203.14K
$ 203.14K$ 203.14K

--
----

$ 203.14K
$ 203.14K$ 203.14K

927.96M
927.96M 927.96M

927,957,895.4998631
927,957,895.4998631 927,957,895.4998631

Had Pasaran semasa Zapicorn ialah $ 203.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZAPI ialah 927.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 927957895.4998631. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 203.14K.

Zapicorn (ZAPI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Zapicorn kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Zapicorn kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Zapicorn kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Zapicorn kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.07%
30 Hari$ 0-25.30%
60 Hari$ 0-17.78%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Zapicorn (ZAPI)

The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖

Zapicorn (ZAPI) Sumber

Zapicorn Ramalan Harga (USD)

ZAPI kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zapicorn (ZAPI)

Berapakah nilai Zapicorn (ZAPI) hari ini?
Harga langsung ZAPI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZAPI ke USD?
Harga semasa ZAPI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zapicorn?
Had pasaran untuk ZAPI ialah $ 203.14K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZAPI?
Bekalan edaran ZAPI ialah 927.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZAPI?
ZAPI mencapai harga ATH sebanyak 0.00498822 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZAPI?
ZAPI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZAPI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZAPIialah -- USD.
Adakah ZAPI akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZAPI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZAPIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Zapicorn (ZAPI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

