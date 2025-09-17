ZARA AI (ZARA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02553514$ 0.02553514 $ 0.02553514 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.58% Perubahan Harga (1D) -2.27% Perubahan Harga (7D) -18.72% Perubahan Harga (7D) -18.72%

ZARA AI (ZARA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZARA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZARA sepanjang masa ialah $ 0.02553514, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZARA telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, -2.27% dalam 24 jam dan -18.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZARA AI (ZARA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 418.95K$ 418.95K $ 418.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 433.60K$ 433.60K $ 433.60K Bekalan Peredaran 625.42M 625.42M 625.42M Jumlah Bekalan 647,290,677.512071 647,290,677.512071 647,290,677.512071

Had Pasaran semasa ZARA AI ialah $ 418.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZARA ialah 625.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 647290677.512071. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 433.60K.