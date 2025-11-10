ZARO Coin Harga Hari Ini

Harga langsung ZARO Coin (ZARO) hari ini ialah $ 0.00091173, dengan 2.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZARO kepada USD penukaran adalah $ 0.00091173 setiap ZARO.

ZARO Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 642,542, dengan bekalan edaran sebanyak 704.87M ZARO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZARO didagangkan antara $ 0.00088665 (rendah) dan $ 0.00092129 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00162395, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00025487.

Dalam prestasi jangka pendek, ZARO dipindahkan +0.26% dalam sejam terakhir dan -8.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZARO Coin (ZARO) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa ZARO Coin ialah $ 642.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZARO ialah 704.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 911.57K.