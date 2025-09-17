ZARP Stablecoin (ZARP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.055698 $ 0.055698 $ 0.055698 24J Rendah $ 0.056548 $ 0.056548 $ 0.056548 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.055698$ 0.055698 $ 0.055698 24J Tinggi $ 0.056548$ 0.056548 $ 0.056548 Sepanjang Masa $ 0.058997$ 0.058997 $ 0.058997 Harga Terendah $ 0.04593778$ 0.04593778 $ 0.04593778 Perubahan Harga (1J) +0.34% Perubahan Harga (1D) +0.44% Perubahan Harga (7D) +0.56% Perubahan Harga (7D) +0.56%

ZARP Stablecoin (ZARP) harga masa nyata ialah $0.056398. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZARP didagangkan antara $ 0.055698 rendah dan $ 0.056548 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZARP sepanjang masa ialah $ 0.058997, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04593778.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZARP telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +0.44% dalam 24 jam dan +0.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZARP Stablecoin (ZARP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Bekalan Peredaran 63.86M 63.86M 63.86M Jumlah Bekalan 63,857,240.83270887 63,857,240.83270887 63,857,240.83270887

Had Pasaran semasa ZARP Stablecoin ialah $ 3.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZARP ialah 63.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 63857240.83270887. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.60M.