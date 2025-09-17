Lagi Mengenai ZARP

ZARP Stablecoin Harga (ZARP)

Tidak tersenarai

1 ZARP ke USD Harga Langsung:

$0.056398
$0.056398$0.056398
+0.40%1D
USD
ZARP Stablecoin (ZARP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:51:13 (UTC+8)

ZARP Stablecoin (ZARP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.055698
$ 0.055698$ 0.055698
24J Rendah
$ 0.056548
$ 0.056548$ 0.056548
24J Tinggi

$ 0.055698
$ 0.055698$ 0.055698

$ 0.056548
$ 0.056548$ 0.056548

$ 0.058997
$ 0.058997$ 0.058997

$ 0.04593778
$ 0.04593778$ 0.04593778

+0.34%

+0.44%

+0.56%

+0.56%

ZARP Stablecoin (ZARP) harga masa nyata ialah $0.056398. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZARP didagangkan antara $ 0.055698 rendah dan $ 0.056548 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZARP sepanjang masa ialah $ 0.058997, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04593778.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZARP telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +0.44% dalam 24 jam dan +0.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZARP Stablecoin (ZARP) Maklumat Pasaran

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

--
----

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

63.86M
63.86M 63.86M

63,857,240.83270887
63,857,240.83270887 63,857,240.83270887

Had Pasaran semasa ZARP Stablecoin ialah $ 3.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZARP ialah 63.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 63857240.83270887. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.60M.

ZARP Stablecoin (ZARP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ZARP Stablecoin kepada USD adalah $ +0.00024676.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ZARP Stablecoin kepada USD adalah $ +0.0004492608.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ZARP Stablecoin kepada USD adalah $ +0.0002664015.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ZARP Stablecoin kepada USD adalah $ +0.00160678433633998.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00024676+0.44%
30 Hari$ +0.0004492608+0.80%
60 Hari$ +0.0002664015+0.47%
90 Hari$ +0.00160678433633998+2.93%

Apakah itu ZARP Stablecoin (ZARP)

ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.

ZARP Stablecoin (ZARP) Sumber

ZARP Stablecoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZARP Stablecoin (ZARP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZARP Stablecoin (ZARP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZARP Stablecoin.

Semak ZARP Stablecoin ramalan harga sekarang!

ZARP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ZARP Stablecoin (ZARP)

Memahami tokenomik ZARP Stablecoin (ZARP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZARP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZARP Stablecoin (ZARP)

Berapakah nilai ZARP Stablecoin (ZARP) hari ini?
Harga langsung ZARP dalam USD ialah 0.056398 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZARP ke USD?
Harga semasa ZARP ke USD ialah $ 0.056398. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZARP Stablecoin?
Had pasaran untuk ZARP ialah $ 3.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZARP?
Bekalan edaran ZARP ialah 63.86M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZARP?
ZARP mencapai harga ATH sebanyak 0.058997 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZARP?
ZARP melihat harga ATL sebanyak 0.04593778 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZARP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZARPialah -- USD.
Adakah ZARP akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZARP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZARPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.