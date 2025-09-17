Lagi Mengenai ZUSD

Zasset zUSD Logo

Zasset zUSD Harga (ZUSD)

Tidak tersenarai

1 ZUSD ke USD Harga Langsung:

$0.806182
$0.806182$0.806182
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Zasset zUSD (ZUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:59:35 (UTC+8)

Zasset zUSD (ZUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 0.178833
$ 0.178833$ 0.178833

--

--

+0.93%

+0.93%

Zasset zUSD (ZUSD) harga masa nyata ialah $0.806182. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZUSD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZUSD sepanjang masa ialah $ 1.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.178833.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zasset zUSD (ZUSD) Maklumat Pasaran

$ 76.71K
$ 76.71K$ 76.71K

--
----

$ 76.71K
$ 76.71K$ 76.71K

95.15K
95.15K 95.15K

95,153.67104426549
95,153.67104426549 95,153.67104426549

Had Pasaran semasa Zasset zUSD ialah $ 76.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZUSD ialah 95.15K, dengan jumlah bekalan sebanyak 95153.67104426549. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.71K.

Zasset zUSD (ZUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Zasset zUSD kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Zasset zUSD kepada USD adalah $ +0.0021155021.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Zasset zUSD kepada USD adalah $ -0.0701399300.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Zasset zUSD kepada USD adalah $ +0.2548870214212719.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0021155021+0.26%
60 Hari$ -0.0701399300-8.70%
90 Hari$ +0.2548870214212719+46.23%

Apakah itu Zasset zUSD (ZUSD)

A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Zasset zUSD (ZUSD) Sumber

Laman Web Rasmi

Zasset zUSD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zasset zUSD (ZUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zasset zUSD (ZUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zasset zUSD.

Semak Zasset zUSD ramalan harga sekarang!

ZUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Zasset zUSD (ZUSD)

Memahami tokenomik Zasset zUSD (ZUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zasset zUSD (ZUSD)

Berapakah nilai Zasset zUSD (ZUSD) hari ini?
Harga langsung ZUSD dalam USD ialah 0.806182 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZUSD ke USD?
Harga semasa ZUSD ke USD ialah $ 0.806182. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zasset zUSD?
Had pasaran untuk ZUSD ialah $ 76.71K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZUSD?
Bekalan edaran ZUSD ialah 95.15K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZUSD?
ZUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.36 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZUSD?
ZUSD melihat harga ATL sebanyak 0.178833 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZUSDialah -- USD.
Adakah ZUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:59:35 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.