Zasset zUSD (ZUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Harga Terendah $ 0.178833$ 0.178833 $ 0.178833 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.93% Perubahan Harga (7D) +0.93%

Zasset zUSD (ZUSD) harga masa nyata ialah $0.806182. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZUSD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZUSD sepanjang masa ialah $ 1.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.178833.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zasset zUSD (ZUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.71K$ 76.71K $ 76.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.71K$ 76.71K $ 76.71K Bekalan Peredaran 95.15K 95.15K 95.15K Jumlah Bekalan 95,153.67104426549 95,153.67104426549 95,153.67104426549

Had Pasaran semasa Zasset zUSD ialah $ 76.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZUSD ialah 95.15K, dengan jumlah bekalan sebanyak 95153.67104426549. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.71K.