ZAZA (ZAZA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00126476$ 0.00126476 $ 0.00126476 Harga Terendah $ 0.00000415$ 0.00000415 $ 0.00000415 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

ZAZA (ZAZA) harga masa nyata ialah $0.00001308. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZAZA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZAZA sepanjang masa ialah $ 0.00126476, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000415.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZAZA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZAZA (ZAZA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ZAZA ialah $ 13.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZAZA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.08K.