ZAZU (ZAZU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00411371$ 0.00411371 $ 0.00411371 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) -0.74% Perubahan Harga (7D) -7.59% Perubahan Harga (7D) -7.59%

ZAZU (ZAZU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZAZU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZAZU sepanjang masa ialah $ 0.00411371, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZAZU telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -0.74% dalam 24 jam dan -7.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZAZU (ZAZU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 63.42K$ 63.42K $ 63.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 63.42K$ 63.42K $ 63.42K Bekalan Peredaran 999.80M 999.80M 999.80M Jumlah Bekalan 999,802,779.519555 999,802,779.519555 999,802,779.519555

Had Pasaran semasa ZAZU ialah $ 63.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZAZU ialah 999.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999802779.519555. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.42K.