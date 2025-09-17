ZEAL (ZEAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.07008 24J Tinggi $ 0.07931 Sepanjang Masa $ 0.199965 Harga Terendah $ 0.02501069 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) +8.50% Perubahan Harga (7D) +1.04%

ZEAL (ZEAL) harga masa nyata ialah $0.078876. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEAL didagangkan antara $ 0.07008 rendah dan $ 0.07931 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEAL sepanjang masa ialah $ 0.199965, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02501069.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEAL telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +8.50% dalam 24 jam dan +1.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZEAL (ZEAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.03M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.93M Bekalan Peredaran 51.10M Jumlah Bekalan 240,000,000.0

Had Pasaran semasa ZEAL ialah $ 4.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZEAL ialah 51.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 240000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.93M.