Apakah itu Zebi (ZCO)

Zebi is a young and innovative organization founded, mentored and managed by Oxford, MIT, Stanford, and IIT veterans and thought leaders from Silicon Valley with experience in Google, Uber, Amazon, Microsoft, and Oracle. Zebi specializes in providing Blockchain based offerings to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. India’s big data generation is increasing exponentially and is expected to reach 3 Zebibytes per year (Zebibyte = 1024^7 bytes) by 2020, driven by continued growth of internet usage, social networks, proliferation of smartphones, as well as the digital initiatives and structural reforms undertaken by the government. At the same time, incidents of data crimes such as data hacks, data leaks, data tampering, identity thefts are on the rise, which are costing Indian organizations and consumers more than $30 billion annually. Zebi specializes in providing blockchain based solutions to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. Zebi is one of the few enterprise grade product companies based in India offering best of the expertise of Silicon Valley at Indian prices Recognizing the need and opportunity to enable with technology the enforcement of data protection regulations, Zebi has created a Blockchain driven, unique and holistic solution to make high value and sensitive data readily available for legitimate use. Zebi safeguards data against hacking and tampering, while obtaining consent from individuals. The solution comprises of Zebi Chain™ to provide immutability to critical records, coupled with a central hub called Zebi Data Gateway which enables secure and instant data exchange through Data-as-a-Service (DaaS) APIs. Zebi’s innovative, proprietary solution set is one of the first in industry and is patent pending.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zebi (ZCO) Berapakah nilai Zebi (ZCO) hari ini? Harga langsung ZCO dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZCO ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa ZCO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Zebi? Had pasaran untuk ZCO ialah $ 28.32K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZCO? Bekalan edaran ZCO ialah 500.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZCO? ZCO mencapai harga ATH sebanyak 0.225077 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZCO? ZCO melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan ZCO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZCOialah -- USD . Adakah ZCO akan naik lebih tinggi tahun ini? ZCO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZCOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Zebi (ZCO) Kemas Kini Industri Penting