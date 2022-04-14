Tokenomik Zebi (ZCO)
Zebi (ZCO) Maklumat
Zebi is a young and innovative organization founded, mentored and managed by Oxford, MIT, Stanford, and IIT veterans and thought leaders from Silicon Valley with experience in Google, Uber, Amazon, Microsoft, and Oracle. Zebi specializes in providing Blockchain based offerings to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data.
India’s big data generation is increasing exponentially and is expected to reach 3 Zebibytes per year (Zebibyte = 1024^7 bytes) by 2020, driven by continued growth of internet usage, social networks, proliferation of smartphones, as well as the digital initiatives and structural reforms undertaken by the government. At the same time, incidents of data crimes such as data hacks, data leaks, data tampering, identity thefts are on the rise, which are costing Indian organizations and consumers more than $30 billion annually.
Zebi specializes in providing blockchain based solutions to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. Zebi is one of the few enterprise grade product companies based in India offering best of the expertise of Silicon Valley at Indian prices
Recognizing the need and opportunity to enable with technology the enforcement of data protection regulations, Zebi has created a Blockchain driven, unique and holistic solution to make high value and sensitive data readily available for legitimate use. Zebi safeguards data against hacking and tampering, while obtaining consent from individuals. The solution comprises of Zebi Chain™ to provide immutability to critical records, coupled with a central hub called Zebi Data Gateway which enables secure and instant data exchange through Data-as-a-Service (DaaS) APIs. Zebi’s innovative, proprietary solution set is one of the first in industry and is patent pending.
Zebi (ZCO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zebi (ZCO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Zebi (ZCO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Zebi (ZCO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ZCO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ZCO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ZCO, terokai ZCO harga langsung token!
