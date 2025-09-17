Zeck Murris (ZECK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.37% Perubahan Harga (7D) +15.00% Perubahan Harga (7D) +15.00%

Zeck Murris (ZECK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZECK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZECK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZECK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.37% dalam 24 jam dan +15.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zeck Murris (ZECK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Bekalan Peredaran 973.77M 973.77M 973.77M Jumlah Bekalan 973,772,629.655278 973,772,629.655278 973,772,629.655278

Had Pasaran semasa Zeck Murris ialah $ 11.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZECK ialah 973.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 973772629.655278. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.84K.