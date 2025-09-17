Zedxion (ZEDXION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.50934 $ 0.50934 $ 0.50934 24J Rendah $ 0.518128 $ 0.518128 $ 0.518128 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.50934$ 0.50934 $ 0.50934 24J Tinggi $ 0.518128$ 0.518128 $ 0.518128 Sepanjang Masa $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) +0.23% Perubahan Harga (7D) +3.77% Perubahan Harga (7D) +3.77%

Zedxion (ZEDXION) harga masa nyata ialah $0.515466. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEDXION didagangkan antara $ 0.50934 rendah dan $ 0.518128 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEDXION sepanjang masa ialah $ 1.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEDXION telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +0.23% dalam 24 jam dan +3.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zedxion (ZEDXION) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 63.04M$ 63.04M $ 63.04M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.45B$ 2.45B $ 2.45B Bekalan Peredaran 122.32M 122.32M 122.32M Jumlah Bekalan 4,756,558,137.0 4,756,558,137.0 4,756,558,137.0

Had Pasaran semasa Zedxion ialah $ 63.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZEDXION ialah 122.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4756558137.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.45B.