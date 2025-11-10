Zedxion USDZ Harga Hari Ini

Harga langsung Zedxion USDZ (USDZ) hari ini ialah $ 1.004, dengan 6.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDZ kepada USD penukaran adalah $ 1.004 setiap USDZ.

Zedxion USDZ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,805,579, dengan bekalan edaran sebanyak 8.74M USDZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDZ didagangkan antara $ 0.802618 (rendah) dan $ 1.047 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.75, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.802618.

Dalam prestasi jangka pendek, USDZ dipindahkan -0.81% dalam sejam terakhir dan +0.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Zedxion USDZ (USDZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.81M$ 8.81M $ 8.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 87.68B$ 87.68B $ 87.68B Bekalan Peredaran 8.74M 8.74M 8.74M Jumlah Bekalan 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

