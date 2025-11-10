Zeek Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Zeek Coin (MEOW) hari ini ialah --, dengan 8.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEOW kepada USD penukaran adalah -- setiap MEOW.

Zeek Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 212,063, dengan bekalan edaran sebanyak 805.72B MEOW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEOW didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00003533, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MEOW dipindahkan +0.83% dalam sejam terakhir dan -43.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Zeek Coin (MEOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 212.06K$ 212.06K $ 212.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 263.20K$ 263.20K $ 263.20K Bekalan Peredaran 805.72B 805.72B 805.72B Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

