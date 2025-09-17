Apakah itu Zegent AI (ZGEN)

Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zegent AI (ZGEN) Berapakah nilai Zegent AI (ZGEN) hari ini? Harga langsung ZGEN dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZGEN ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa ZGEN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Zegent AI? Had pasaran untuk ZGEN ialah $ 81.80K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZGEN? Bekalan edaran ZGEN ialah 827.02M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZGEN? ZGEN mencapai harga ATH sebanyak 0.00545982 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZGEN? ZGEN melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan ZGEN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZGENialah -- USD . Adakah ZGEN akan naik lebih tinggi tahun ini? ZGEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZGENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

