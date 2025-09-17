Zegent AI Harga (ZGEN)
Zegent AI (ZGEN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZGEN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZGEN sepanjang masa ialah $ 0.00545982, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, ZGEN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan +2.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Zegent AI ialah $ 81.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZGEN ialah 827.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 827018766.6633686. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.80K.
Pada hari ini, perubahan harga Zegent AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Zegent AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Zegent AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Zegent AI kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.29%
|30 Hari
|$ 0
|-4.50%
|60 Hari
|$ 0
|-11.10%
|90 Hari
|$ 0
|--
Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.
