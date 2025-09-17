Zeitgeist (ZTG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.325145$ 0.325145 $ 0.325145 Harga Terendah $ 0.00322863$ 0.00322863 $ 0.00322863 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Zeitgeist (ZTG) harga masa nyata ialah $0.00335734. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZTG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZTG sepanjang masa ialah $ 0.325145, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00322863.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZTG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zeitgeist (ZTG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 309.33K$ 309.33K $ 309.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 387.65K$ 387.65K $ 387.65K Bekalan Peredaran 92.14M 92.14M 92.14M Jumlah Bekalan 115,463,187.5308444 115,463,187.5308444 115,463,187.5308444

Had Pasaran semasa Zeitgeist ialah $ 309.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZTG ialah 92.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 115463187.5308444. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 387.65K.