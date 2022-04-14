Tokenomik Zeitgeist (ZTG)

Lihat cerapan utama tentang Zeitgeist (ZTG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Zeitgeist (ZTG) Maklumat

Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.

Laman Web Rasmi:
https://zeitgeist.pm/

Zeitgeist (ZTG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zeitgeist (ZTG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 309.33K
$ 309.33K$ 309.33K
Jumlah Bekalan:
$ 115.46M
$ 115.46M$ 115.46M
Bekalan Edaran:
$ 92.14M
$ 92.14M$ 92.14M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 387.65K
$ 387.65K$ 387.65K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.325145
$ 0.325145$ 0.325145
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00322863
$ 0.00322863$ 0.00322863
Harga Semasa:
$ 0.00335734
$ 0.00335734$ 0.00335734

Tokenomik Zeitgeist (ZTG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zeitgeist (ZTG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZTG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZTG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZTG, terokai ZTG harga langsung token!

ZTG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZTG? Halaman ramalan harga ZTG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.