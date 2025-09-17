ZELIX (ZELIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00178273$ 0.00178273 $ 0.00178273 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) -5.24% Perubahan Harga (7D) +67.26% Perubahan Harga (7D) +67.26%

ZELIX (ZELIX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZELIX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZELIX sepanjang masa ialah $ 0.00178273, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZELIX telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, -5.24% dalam 24 jam dan +67.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZELIX (ZELIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 112.32K$ 112.32K $ 112.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 199.03K$ 199.03K $ 199.03K Bekalan Peredaran 5.64B 5.64B 5.64B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ZELIX ialah $ 112.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZELIX ialah 5.64B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 199.03K.