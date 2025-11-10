Tokenomik Zen AI (ZENAI)

Tokenomik Zen AI (ZENAI)

Lihat cerapan utama tentang Zen AI (ZENAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:06:13 (UTC+8)
USD

Zen AI (ZENAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zen AI (ZENAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 47.19K
$ 47.19K$ 47.19K
Jumlah Bekalan:
$ 997.56M
$ 997.56M$ 997.56M
Bekalan Edaran:
$ 997.56M
$ 997.56M$ 997.56M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 47.19K
$ 47.19K$ 47.19K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00415367
$ 0.00415367$ 0.00415367
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00004161
$ 0.00004161$ 0.00004161
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Zen AI (ZENAI) Maklumat

Zen AI is a decentralized web3 platform designed to provide access to a vast library of AI models through a user-friendly and intuitive interface. The platform offers innovative tools for image generation, video creation, language models, and sound, enabling users to explore and utilize thousands of AI-powered solutions. The $ZENAI token is the utility token of the platform, granting holders unlimited access to these AI models and the entire ecosystem. Initially launched on Solana, Zen AI aims to simplify and democratize the use of AI technologies by integrating staking features, zero-fee swaps, and API access for third-party developers. The project roadmap includes listings on prominent exchanges and continuous improvements to enhance the user experience and expand AI offerings.

Laman Web Rasmi:
https://zen-ai.pro/

Tokenomik Zen AI (ZENAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zen AI (ZENAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZENAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZENAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZENAI, terokai ZENAI harga langsung token!

ZENAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZENAI? Halaman ramalan harga ZENAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi