Zencore AI Harga Hari Ini

Harga langsung Zencore AI (ZCORE) hari ini ialah $ 0.00524975, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZCORE kepada USD penukaran adalah $ 0.00524975 setiap ZCORE.

Zencore AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,249.75, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M ZCORE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZCORE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.109964, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0052013.

Dalam prestasi jangka pendek, ZCORE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -7.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Zencore AI (ZCORE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Zencore AI ialah $ 5.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZCORE ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.25K.