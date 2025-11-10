Tokenomik Zencore AI (ZCORE)

Tokenomik Zencore AI (ZCORE)

Lihat cerapan utama tentang Zencore AI (ZCORE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Zencore AI (ZCORE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zencore AI (ZCORE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Bekalan Edaran:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 5.25K
$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.109964
$ 0.109964
$ 0.109964$ 0.109964
Terendah Sepanjang Masa: $ 0.0052013
$ 0.0052013
$ 0.0052013$ 0.0052013
Harga Semasa:
$ 0.00524975
$ 0.00524975$ 0.00524975

Zencore AI (ZCORE) Maklumat

Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.

Laman Web Rasmi:
https://zencoreai.io
Kertas putih:
https://zencore-ai-1.gitbook.io/zencore-ai-gitbook

Tokenomik Zencore AI (ZCORE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zencore AI (ZCORE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZCORE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZCORE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZCORE, terokai ZCORE harga langsung token!

ZCORE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZCORE? Halaman ramalan harga ZCORE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

