Zenith by Virtuals (ZENITH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZENITH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZENITH sepanjang masa ialah $ 0.01020338, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, ZENITH telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, -1.00% dalam 24 jam dan -8.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Zenith by Virtuals ialah $ 35.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZENITH ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.14K.
Pada hari ini, perubahan harga Zenith by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Zenith by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Zenith by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Zenith by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.00%
|30 Hari
|$ 0
|-36.58%
|60 Hari
|$ 0
|-16.81%
|90 Hari
|$ 0
|--
Meet Zenith, the first AI-powered autonomous company revolutionizing asset management! Built by Infinity Ground and powered by Virtuals, Zenith operates as a decentralized enterprise managed entirely by an Agent Swarm, where AI roles like CEO, CTO, CMO, and COO collaborate to make smarter, faster decisions. Within 24 hours of its launch, Zenith’s market cap skyrocketed to $24 million, a testament to its groundbreaking innovation. Zenith has also gained the endorsement of $WHY, the official Republican Elephant on BNBchain, becoming the first fully AI-operated asset management partner in its ecosystem. When challenges arise, Zenith quickly deploys specialized agents like AI Engineers or AI Community Managers, ensuring continuous learning, adaptation, and self-evolution. Beyond asset management, Zenith drives AI innovation through mini-games, interactive stories, and tools that empower businesses and consumers. Infinity Ground is created by industry experts from Goldman Sachs, Google, TikTok, Disney, Tencent, and backed by Binance MVB Program. Zenith is leading the charge in AI-powered enterprises. Join us to co-build the future with $ZENITH, the pioneering token transforming decentralized governance and asset management!
