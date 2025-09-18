Lagi Mengenai ZENKO

Zenko Protocol Logo

Zenko Protocol Harga (ZENKO)

Tidak tersenarai

1 ZENKO ke USD Harga Langsung:

$0.03562688
$0.03562688
-2.60%1D
mexc
USD
Zenko Protocol (ZENKO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 04:28:40 (UTC+8)

Zenko Protocol (ZENKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03556289
$ 0.03556289
24J Rendah
$ 0.03734106
$ 0.03734106
24J Tinggi

$ 0.03556289
$ 0.03556289

$ 0.03734106
$ 0.03734106

$ 0.076833
$ 0.076833

$ 0.03016829
$ 0.03016829

-0.19%

-3.09%

-0.59%

-0.59%

Zenko Protocol (ZENKO) harga masa nyata ialah $0.03562688. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZENKO didagangkan antara $ 0.03556289 rendah dan $ 0.03734106 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZENKO sepanjang masa ialah $ 0.076833, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03016829.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZENKO telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -3.09% dalam 24 jam dan -0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zenko Protocol (ZENKO) Maklumat Pasaran

$ 5.54M
$ 5.54M

--
--

$ 35.72M
$ 35.72M

155.00M
155.00M

999,999,847.4344364
999,999,847.4344364

Had Pasaran semasa Zenko Protocol ialah $ 5.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZENKO ialah 155.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999847.4344364. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.72M.

Zenko Protocol (ZENKO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Zenko Protocol kepada USD adalah $ -0.00113947943880063.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Zenko Protocol kepada USD adalah $ -0.0004158369.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Zenko Protocol kepada USD adalah $ -0.0099319796.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Zenko Protocol kepada USD adalah $ +0.00170487069710098.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00113947943880063-3.09%
30 Hari$ -0.0004158369-1.16%
60 Hari$ -0.0099319796-27.87%
90 Hari$ +0.00170487069710098+5.03%

Apakah itu Zenko Protocol (ZENKO)

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

Zenko Protocol (ZENKO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Zenko Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zenko Protocol (ZENKO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zenko Protocol (ZENKO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zenko Protocol.

Semak Zenko Protocol ramalan harga sekarang!

ZENKO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Zenko Protocol (ZENKO)

Memahami tokenomik Zenko Protocol (ZENKO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZENKO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zenko Protocol (ZENKO)

Berapakah nilai Zenko Protocol (ZENKO) hari ini?
Harga langsung ZENKO dalam USD ialah 0.03562688 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZENKO ke USD?
Harga semasa ZENKO ke USD ialah $ 0.03562688. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zenko Protocol?
Had pasaran untuk ZENKO ialah $ 5.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZENKO?
Bekalan edaran ZENKO ialah 155.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZENKO?
ZENKO mencapai harga ATH sebanyak 0.076833 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZENKO?
ZENKO melihat harga ATL sebanyak 0.03016829 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZENKO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZENKOialah -- USD.
Adakah ZENKO akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZENKO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZENKOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 04:28:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.