Zenko Protocol (ZENKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03556289 24J Tinggi $ 0.03734106 Sepanjang Masa $ 0.076833 Harga Terendah $ 0.03016829 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) -3.09% Perubahan Harga (7D) -0.59%

Zenko Protocol (ZENKO) harga masa nyata ialah $0.03562688. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZENKO didagangkan antara $ 0.03556289 rendah dan $ 0.03734106 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZENKO sepanjang masa ialah $ 0.076833, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03016829.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZENKO telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -3.09% dalam 24 jam dan -0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zenko Protocol (ZENKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.54M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.72M Bekalan Peredaran 155.00M Jumlah Bekalan 999,999,847.4344364

Had Pasaran semasa Zenko Protocol ialah $ 5.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZENKO ialah 155.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999847.4344364. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.72M.