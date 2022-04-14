Tokenomik Zenko Protocol (ZENKO)

Lihat cerapan utama tentang Zenko Protocol (ZENKO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Zenko Protocol (ZENKO) Maklumat

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain.

•	Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders.
•	100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects.
•	One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences.
•	Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market.
•	Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

Laman Web Rasmi:
https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token
Kertas putih:
https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite

Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zenko Protocol (ZENKO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.15M
$ 5.15M
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 155.00M
$ 155.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 33.24M
$ 33.24M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.076833
$ 0.076833
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.03016829
$ 0.03016829
Harga Semasa:
$ 0.03324252
$ 0.03324252

Tokenomik Zenko Protocol (ZENKO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zenko Protocol (ZENKO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZENKO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZENKO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZENKO, terokai ZENKO harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.