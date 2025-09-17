ZENKOKU (CDB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00397408$ 0.00397408 $ 0.00397408 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) -12.40% Perubahan Harga (7D) -37.80% Perubahan Harga (7D) -37.80%

ZENKOKU (CDB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CDB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CDB sepanjang masa ialah $ 0.00397408, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CDB telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -12.40% dalam 24 jam dan -37.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZENKOKU (CDB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 164.32K$ 164.32K $ 164.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 164.32K$ 164.32K $ 164.32K Bekalan Peredaran 968.34M 968.34M 968.34M Jumlah Bekalan 968,344,619.568008 968,344,619.568008 968,344,619.568008

Had Pasaran semasa ZENKOKU ialah $ 164.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CDB ialah 968.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 968344619.568008. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 164.32K.