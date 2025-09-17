Lagi Mengenai CDB

ZENKOKU Logo

ZENKOKU Harga (CDB)

Tidak tersenarai

1 CDB ke USD Harga Langsung:

$0.0001697
-12.60%1D
mexc
USD
ZENKOKU (CDB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:04:05 (UTC+8)

ZENKOKU (CDB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.00397408
$ 0
-0.72%

-12.40%

-37.80%

-37.80%

ZENKOKU (CDB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CDB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CDB sepanjang masa ialah $ 0.00397408, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CDB telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -12.40% dalam 24 jam dan -37.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZENKOKU (CDB) Maklumat Pasaran

$ 164.32K
--
$ 164.32K
968.34M
968,344,619.568008
Had Pasaran semasa ZENKOKU ialah $ 164.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CDB ialah 968.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 968344619.568008. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 164.32K.

ZENKOKU (CDB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ZENKOKU kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ZENKOKU kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ZENKOKU kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ZENKOKU kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-12.40%
30 Hari$ 0-60.33%
60 Hari$ 0-93.53%
90 Hari$ 0--

Apakah itu ZENKOKU (CDB)

We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.

ZENKOKU (CDB) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

ZENKOKU Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZENKOKU (CDB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZENKOKU (CDB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZENKOKU.

Semak ZENKOKU ramalan harga sekarang!

CDB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ZENKOKU (CDB)

Memahami tokenomik ZENKOKU (CDB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CDB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZENKOKU (CDB)

Berapakah nilai ZENKOKU (CDB) hari ini?
Harga langsung CDB dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CDB ke USD?
Harga semasa CDB ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZENKOKU?
Had pasaran untuk CDB ialah $ 164.32K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CDB?
Bekalan edaran CDB ialah 968.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CDB?
CDB mencapai harga ATH sebanyak 0.00397408 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CDB?
CDB melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CDB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CDBialah -- USD.
Adakah CDB akan naik lebih tinggi tahun ini?
CDB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CDBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
ZENKOKU (CDB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

