Tokenomik ZENKOKU (CDB)

ZENKOKU (CDB) Maklumat

We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for:

1.Press release payments by businesses

2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification

3.Governance voting for ecosystem development

4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups

ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use.

Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.

Laman Web Rasmi:
https://companydata.tsujigawa.com/
Kertas putih:
https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/

ZENKOKU (CDB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ZENKOKU (CDB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 166.31K
Jumlah Bekalan:
$ 968.34M
Bekalan Edaran:
$ 968.34M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 166.31K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00397408
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00017174
Tokenomik ZENKOKU (CDB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ZENKOKU (CDB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CDB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CDB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CDB, terokai CDB harga langsung token!

