Zenlink Network (ZLK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00170775 $ 0.00170775 $ 0.00170775 24J Rendah $ 0.00212845 $ 0.00212845 $ 0.00212845 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00170775$ 0.00170775 $ 0.00170775 24J Tinggi $ 0.00212845$ 0.00212845 $ 0.00212845 Sepanjang Masa $ 4.4$ 4.4 $ 4.4 Harga Terendah $ 0.00133491$ 0.00133491 $ 0.00133491 Perubahan Harga (1J) -1.28% Perubahan Harga (1D) +3.28% Perubahan Harga (7D) +1.20% Perubahan Harga (7D) +1.20%

Zenlink Network (ZLK) harga masa nyata ialah $0.00208733. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZLK didagangkan antara $ 0.00170775 rendah dan $ 0.00212845 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZLK sepanjang masa ialah $ 4.4, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00133491.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZLK telah berubah sebanyak -1.28% sejak sejam yang lalu, +3.28% dalam 24 jam dan +1.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zenlink Network (ZLK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 113.66K$ 113.66K $ 113.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 149.06K$ 149.06K $ 149.06K Bekalan Peredaran 54.45M 54.45M 54.45M Jumlah Bekalan 71,409,945.0 71,409,945.0 71,409,945.0

Had Pasaran semasa Zenlink Network ialah $ 113.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZLK ialah 54.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 71409945.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 149.06K.