Zenlink Network Harga (ZLK)

Tidak tersenarai

1 ZLK ke USD Harga Langsung:

$0.00208733
$0.00208733
+3.20%1D
Zenlink Network (ZLK) Carta Harga Langsung
Zenlink Network (ZLK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00170775
$ 0.00170775
24J Rendah
$ 0.00212845
$ 0.00212845
24J Tinggi

$ 0.00170775
$ 0.00170775

$ 0.00212845
$ 0.00212845

$ 4.4
$ 4.4

$ 0.00133491
$ 0.00133491

-1.28%

+3.28%

+1.20%

+1.20%

Zenlink Network (ZLK) harga masa nyata ialah $0.00208733. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZLK didagangkan antara $ 0.00170775 rendah dan $ 0.00212845 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZLK sepanjang masa ialah $ 4.4, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00133491.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZLK telah berubah sebanyak -1.28% sejak sejam yang lalu, +3.28% dalam 24 jam dan +1.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zenlink Network (ZLK) Maklumat Pasaran

$ 113.66K
$ 113.66K

--
--

$ 149.06K
$ 149.06K

54.45M
54.45M

71,409,945.0
71,409,945.0

Had Pasaran semasa Zenlink Network ialah $ 113.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZLK ialah 54.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 71409945.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 149.06K.

Zenlink Network (ZLK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Zenlink Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Zenlink Network kepada USD adalah $ -0.0008122174.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Zenlink Network kepada USD adalah $ -0.0002469060.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Zenlink Network kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.28%
30 Hari$ -0.0008122174-38.91%
60 Hari$ -0.0002469060-11.82%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Zenlink Network (ZLK)

Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules.

Zenlink Network (ZLK) Sumber

Laman Web Rasmi

Zenlink Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zenlink Network (ZLK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zenlink Network (ZLK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zenlink Network.

Semak Zenlink Network ramalan harga sekarang!

ZLK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Zenlink Network (ZLK)

Memahami tokenomik Zenlink Network (ZLK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZLK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zenlink Network (ZLK)

Berapakah nilai Zenlink Network (ZLK) hari ini?
Harga langsung ZLK dalam USD ialah 0.00208733 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZLK ke USD?
Harga semasa ZLK ke USD ialah $ 0.00208733. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zenlink Network?
Had pasaran untuk ZLK ialah $ 113.66K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZLK?
Bekalan edaran ZLK ialah 54.45M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZLK?
ZLK mencapai harga ATH sebanyak 4.4 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZLK?
ZLK melihat harga ATL sebanyak 0.00133491 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZLK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZLKialah -- USD.
Adakah ZLK akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZLK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZLKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Zenlink Network (ZLK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

