Zenon (ZNN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.426006 24J Tinggi $ 0.447078 Sepanjang Masa $ 5.53 Harga Terendah $ 0.110964 Perubahan Harga (1J) +0.76% Perubahan Harga (1D) -1.81% Perubahan Harga (7D) -0.53%

Zenon (ZNN) harga masa nyata ialah $0.438963. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZNN didagangkan antara $ 0.426006 rendah dan $ 0.447078 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZNN sepanjang masa ialah $ 5.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.110964.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZNN telah berubah sebanyak +0.76% sejak sejam yang lalu, -1.81% dalam 24 jam dan -0.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zenon (ZNN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.59M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.59M Bekalan Peredaran 12.74M Jumlah Bekalan 12,738,424.95101514

Had Pasaran semasa Zenon ialah $ 5.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZNN ialah 12.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12738424.95101514. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.59M.