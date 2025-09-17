Zenrock BTC (ZENBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 114,593 $ 114,593 $ 114,593 24J Rendah $ 117,107 $ 117,107 $ 117,107 24J Tinggi 24J Rendah $ 114,593$ 114,593 $ 114,593 24J Tinggi $ 117,107$ 117,107 $ 117,107 Sepanjang Masa $ 125,009$ 125,009 $ 125,009 Harga Terendah $ 96,859$ 96,859 $ 96,859 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +1.09% Perubahan Harga (7D) +4.61% Perubahan Harga (7D) +4.61%

Zenrock BTC (ZENBTC) harga masa nyata ialah $116,599. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZENBTC didagangkan antara $ 114,593 rendah dan $ 117,107 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZENBTC sepanjang masa ialah $ 125,009, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 96,859.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZENBTC telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +1.09% dalam 24 jam dan +4.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zenrock BTC (ZENBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M Bekalan Peredaran 67.05 67.05 67.05 Jumlah Bekalan 67.04626801 67.04626801 67.04626801

Had Pasaran semasa Zenrock BTC ialah $ 7.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZENBTC ialah 67.05, dengan jumlah bekalan sebanyak 67.04626801. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.81M.