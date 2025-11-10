Zentra Harga Hari Ini

Harga langsung Zentra (ZNTR) hari ini ialah --, dengan 5.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZNTR kepada USD penukaran adalah -- setiap ZNTR.

Zentra kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 16,107.35, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ZNTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZNTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ZNTR dipindahkan +0.51% dalam sejam terakhir dan -10.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Zentra (ZNTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Zentra ialah $ 16.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZNTR ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.11K.