ZENY Harga (ZENY)

Tidak tersenarai

1 ZENY ke USD Harga Langsung:

$0.077187
$0.077187
+0.20%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
ZENY (ZENY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:32:46 (UTC+8)

ZENY (ZENY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.076407
$ 0.076407$ 0.076407
24J Rendah
$ 0.077187
$ 0.077187$ 0.077187
24J Tinggi

$ 0.076407
$ 0.076407$ 0.076407

$ 0.077187
$ 0.077187$ 0.077187

$ 0.14713
$ 0.14713$ 0.14713

$ 0.072317
$ 0.072317$ 0.072317

--

+0.27%

-0.99%

-0.99%

ZENY (ZENY) harga masa nyata ialah $0.077187. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZENY didagangkan antara $ 0.076407 rendah dan $ 0.077187 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZENY sepanjang masa ialah $ 0.14713, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.072317.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZENY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -0.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZENY (ZENY) Maklumat Pasaran

$ 206.51K
$ 206.51K$ 206.51K

--
----

$ 7.72M
$ 7.72M$ 7.72M

2.68M
2.68M 2.68M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa ZENY ialah $ 206.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZENY ialah 2.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.72M.

ZENY (ZENY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ZENY kepada USD adalah $ +0.00020978.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ZENY kepada USD adalah $ -0.0007514849.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ZENY kepada USD adalah $ -0.0102570485.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ZENY kepada USD adalah $ -0.0570626646765508.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00020978+0.27%
30 Hari$ -0.0007514849-0.97%
60 Hari$ -0.0102570485-13.28%
90 Hari$ -0.0570626646765508-42.50%

Apakah itu ZENY (ZENY)

ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ZENY (ZENY) Sumber

Laman Web Rasmi

ZENY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZENY (ZENY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZENY (ZENY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZENY.

Semak ZENY ramalan harga sekarang!

ZENY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ZENY (ZENY)

Memahami tokenomik ZENY (ZENY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZENY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZENY (ZENY)

Berapakah nilai ZENY (ZENY) hari ini?
Harga langsung ZENY dalam USD ialah 0.077187 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZENY ke USD?
Harga semasa ZENY ke USD ialah $ 0.077187. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZENY?
Had pasaran untuk ZENY ialah $ 206.51K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZENY?
Bekalan edaran ZENY ialah 2.68M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZENY?
ZENY mencapai harga ATH sebanyak 0.14713 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZENY?
ZENY melihat harga ATL sebanyak 0.072317 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZENY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZENYialah -- USD.
Adakah ZENY akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZENY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZENYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:32:46 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.