ZENY (ZENY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.076407 $ 0.076407 $ 0.076407 24J Rendah $ 0.077187 $ 0.077187 $ 0.077187 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.076407$ 0.076407 $ 0.076407 24J Tinggi $ 0.077187$ 0.077187 $ 0.077187 Sepanjang Masa $ 0.14713$ 0.14713 $ 0.14713 Harga Terendah $ 0.072317$ 0.072317 $ 0.072317 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.27% Perubahan Harga (7D) -0.99% Perubahan Harga (7D) -0.99%

ZENY (ZENY) harga masa nyata ialah $0.077187. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZENY didagangkan antara $ 0.076407 rendah dan $ 0.077187 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZENY sepanjang masa ialah $ 0.14713, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.072317.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZENY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -0.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZENY (ZENY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 206.51K$ 206.51K $ 206.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.72M$ 7.72M $ 7.72M Bekalan Peredaran 2.68M 2.68M 2.68M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa ZENY ialah $ 206.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZENY ialah 2.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.72M.