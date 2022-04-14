Tokenomik ZENY (ZENY)

Tokenomik ZENY (ZENY)

Lihat cerapan utama tentang ZENY (ZENY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ZENY (ZENY) Maklumat

ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://rezipang.com/

ZENY (ZENY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ZENY (ZENY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 206.66K
$ 206.66K$ 206.66K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.72M
$ 7.72M$ 7.72M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.14713
$ 0.14713$ 0.14713
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.072317
$ 0.072317$ 0.072317
Harga Semasa:
$ 0.077245
$ 0.077245$ 0.077245

Tokenomik ZENY (ZENY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ZENY (ZENY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZENY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZENY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZENY, terokai ZENY harga langsung token!

ZENY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZENY? Halaman ramalan harga ZENY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.