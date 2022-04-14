Tokenomik ZENY (ZENY)
ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.
Memahami tokenomik ZENY (ZENY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ZENY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ZENY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.