ZENZO (ZNZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 3.34 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00%

ZENZO (ZNZ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZNZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZNZ sepanjang masa ialah $ 3.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZNZ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZENZO (ZNZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.81K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.08K Bekalan Peredaran 28.61M Jumlah Bekalan 83,000,000.0

Had Pasaran semasa ZENZO ialah $ 13.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZNZ ialah 28.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 83000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.08K.