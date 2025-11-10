BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga ZERA langsung hari ini ialah 0.02956066 USD.ZERA modal pasaran ialah 29,654,016 USD. Jejaki masa nyata ZERA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga ZERA langsung hari ini ialah 0.02956066 USD.ZERA modal pasaran ialah 29,654,016 USD. Jejaki masa nyata ZERA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ZERA

Maklumat Harga ZERA

Apakah ZERA

Laman Web Rasmi ZERA

Tokenomik ZERA

Ramalan Harga ZERA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ZERA Logo

ZERA Harga (ZERA)

Tidak tersenarai

1 ZERA ke USD Harga Langsung:

$0.02965843
$0.02965843$0.02965843
+1.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
ZERA (ZERA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:38:24 (UTC+8)

ZERA Harga Hari Ini

Harga langsung ZERA (ZERA) hari ini ialah $ 0.02956066, dengan 2.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZERA kepada USD penukaran adalah $ 0.02956066 setiap ZERA.

ZERA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 29,654,016, dengan bekalan edaran sebanyak 999.37M ZERA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZERA didagangkan antara $ 0.02697407 (rendah) dan $ 0.03387994 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04713878, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01352042.

Dalam prestasi jangka pendek, ZERA dipindahkan -2.46% dalam sejam terakhir dan +55.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZERA (ZERA) Maklumat Pasaran

$ 29.65M
$ 29.65M$ 29.65M

--
----

$ 29.65M
$ 29.65M$ 29.65M

999.37M
999.37M 999.37M

999,374,342.1177409
999,374,342.1177409 999,374,342.1177409

Had Pasaran semasa ZERA ialah $ 29.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZERA ialah 999.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999374342.1177409. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.65M.

ZERA Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02697407
$ 0.02697407$ 0.02697407
24J Rendah
$ 0.03387994
$ 0.03387994$ 0.03387994
24J Tinggi

$ 0.02697407
$ 0.02697407$ 0.02697407

$ 0.03387994
$ 0.03387994$ 0.03387994

$ 0.04713878
$ 0.04713878$ 0.04713878

$ 0.01352042
$ 0.01352042$ 0.01352042

-2.46%

+2.03%

+55.57%

+55.57%

ZERA (ZERA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ZERA kepada USD adalah $ +0.00058813.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ZERA kepada USD adalah $ -0.0024149995.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ZERA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ZERA kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00058813+2.03%
30 Hari$ -0.0024149995-8.16%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk ZERA

ZERA (ZERA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ZERA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
ZERA (ZERA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ZERA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga ZERA yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ZERA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik ZERA Ramalan Harga.

Apakah itu ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ZERA (ZERA) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZERA

Berapakah nilai 1 ZERA pada tahun 2030?
Jika ZERA berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga ZERA berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:38:24 (UTC+8)

ZERA (ZERA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang ZERA

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04324
$0.04324$0.04324

+116.20%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1287
$0.1287$0.1287

+35.47%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00420
$0.00420$0.00420

+40.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003630
$0.000003630$0.000003630

+39.61%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013869
$0.013869$0.013869

+36.99%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1287
$0.1287$0.1287

+35.47%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0550
$0.0550$0.0550

+37.50%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.