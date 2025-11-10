ZERA Harga Hari Ini

Harga langsung ZERA (ZERA) hari ini ialah $ 0.02956066, dengan 2.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZERA kepada USD penukaran adalah $ 0.02956066 setiap ZERA.

ZERA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 29,654,016, dengan bekalan edaran sebanyak 999.37M ZERA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZERA didagangkan antara $ 0.02697407 (rendah) dan $ 0.03387994 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04713878, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01352042.

Dalam prestasi jangka pendek, ZERA dipindahkan -2.46% dalam sejam terakhir dan +55.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZERA (ZERA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.65M$ 29.65M $ 29.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.65M$ 29.65M $ 29.65M Bekalan Peredaran 999.37M 999.37M 999.37M Jumlah Bekalan 999,374,342.1177409 999,374,342.1177409 999,374,342.1177409

Had Pasaran semasa ZERA ialah $ 29.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZERA ialah 999.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999374342.1177409. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.65M.