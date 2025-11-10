Tokenomik Zerebro Coin (ZCOIN)
Zerebro Coin (ZCOIN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zerebro Coin (ZCOIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Zerebro Coin (ZCOIN) Maklumat
The $zCoin Launchpad emerges as a direct response to the pervasive issues plaguing traditional token launch platforms on the Solana blockchain, including opaque presales, insider allocations, rug-pull vulnerabilities, and insufficient liquidity mechanisms. By harnessing the innovative Dynamic Bonding Curve (DBC) protocol from Meteora, $zCoin redefines token launches as fair, transparent, and high-velocity events. This platform not only eliminates common risks but also establishes a self-sustaining ecosystem where trading fees are recycled to reward creators, liquidity providers, traders, and long-term holders alike.
At its core, $zCoin is more than a launchpad—it's a decentralized economic engine that democratizes access to early-stage projects while ensuring that every participant benefits from network growth. With Solana's unparalleled speed (up to 65,000 TPS) and low fees (~$0.00025 per transaction), $zCoin positions itself to capture the explosive demand for meme coins, DeFi primitives, and utility tokens in a market projected to exceed $10 trillion in total value locked by 2030.
Tokenomik Zerebro Coin (ZCOIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Zerebro Coin (ZCOIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ZCOIN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ZCOIN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ZCOIN, terokai ZCOIN harga langsung token!
ZCOIN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ZCOIN? Halaman ramalan harga ZCOIN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
