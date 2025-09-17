Lagi Mengenai ZEREPY

Maklumat Harga ZEREPY

Tokenomik ZEREPY

Ramalan Harga ZEREPY

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ZerePy Logo

ZerePy Harga (ZEREPY)

Tidak tersenarai

1 ZEREPY ke USD Harga Langsung:

--
----
-1,10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
ZerePy (ZEREPY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:03:12 (UTC+8)

ZerePy (ZEREPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00317872
$ 0,00317872$ 0,00317872

$ 0
$ 0$ 0

--

-1,12%

+5,52%

+5,52%

ZerePy (ZEREPY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEREPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEREPY sepanjang masa ialah $ 0,00317872, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEREPY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1,12% dalam 24 jam dan +5,52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZerePy (ZEREPY) Maklumat Pasaran

$ 42,20K
$ 42,20K$ 42,20K

--
----

$ 42,20K
$ 42,20K$ 42,20K

999,85M
999,85M 999,85M

999 847 754,140176
999 847 754,140176 999 847 754,140176

Had Pasaran semasa ZerePy ialah $ 42,20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZEREPY ialah 999,85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999847754.140176. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42,20K.

ZerePy (ZEREPY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ZerePy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ZerePy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ZerePy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ZerePy kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1,12%
30 Hari$ 0+23,44%
60 Hari$ 0+8,71%
90 Hari$ 0--

Apakah itu ZerePy (ZEREPY)

ZerePy is a cutting-edge framework designed to empower developers and the community in building, deploying, and managing intelligent agents. Rooted in the principles of decentralization, ZerePy bridges the gap between innovative artificial intelligence and blockchain technology. The framework's flexibility and forward-thinking design make it an essential tool for leveraging AI agents to interact seamlessly on-chain and off-chain. At its core, ZerePy provides an intuitive and developer-friendly platform for creating agents that can perform diverse tasks while integrating with the blockchain ecosystem. By utilizing ZerePy, developers gain access to a wide range of tools and resources that simplify the agent-building process, from UI/UX enhancements to robust APIs. The framework supports efficient workflows, allowing users to design, test, and deploy agents with minimal friction. One of the standout features of ZerePy is its ability to funnel value directly back to $ZEREBRO, the native token driving the ecosystem. This unique mechanism ensures that the growth and utility of the framework contribute directly to the broader ZerePy community. As more agents are developed and adopted, the ecosystem becomes increasingly robust, creating a cycle of innovation and reward for all participants. ZerePy is designed with scalability and adaptability in mind. It supports the seamless integration of both in-house and external machine learning models, enabling agents to perform complex tasks with precision. This includes accessing real-time data, automating processes, and executing actions across various domains, whether on-chain (e.g., smart contracts and DeFi interactions) or off-chain (e.g., external API calls). While ZerePy is still in its early stages, its development roadmap is ambitious. The community plays a vital role in shaping its capabilities, contributing ideas, feedback, and technical expertise. As the framework evolves, agents built with ZerePy will gain the ability to perform increasingly sophisticated actions, opening up new possibilities for decentralized applications, data-driven decision-making, and AI-powered automation. With its innovative design, strong community focus, and commitment to decentralization, ZerePy is poised to become a foundational layer in the AI and blockchain space. Whether you’re a developer, enthusiast, or investor, ZerePy represents an exciting opportunity to be part of the future of intelligent agents and decentralized ecosystems.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ZerePy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZerePy (ZEREPY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZerePy (ZEREPY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZerePy.

Semak ZerePy ramalan harga sekarang!

ZEREPY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ZerePy (ZEREPY)

Memahami tokenomik ZerePy (ZEREPY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZEREPY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZerePy (ZEREPY)

Berapakah nilai ZerePy (ZEREPY) hari ini?
Harga langsung ZEREPY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZEREPY ke USD?
Harga semasa ZEREPY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZerePy?
Had pasaran untuk ZEREPY ialah $ 42,20K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZEREPY?
Bekalan edaran ZEREPY ialah 999,85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZEREPY?
ZEREPY mencapai harga ATH sebanyak 0,00317872 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZEREPY?
ZEREPY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZEREPY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZEREPYialah -- USD.
Adakah ZEREPY akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZEREPY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZEREPYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:03:12 (UTC+8)

ZerePy (ZEREPY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.