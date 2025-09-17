Zereus AI (ZEREUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.79% Perubahan Harga (1D) -0.57% Perubahan Harga (7D) -0.61% Perubahan Harga (7D) -0.61%

Zereus AI (ZEREUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEREUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEREUS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEREUS telah berubah sebanyak -0.79% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan -0.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zereus AI (ZEREUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 56.40K$ 56.40K $ 56.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 56.40K$ 56.40K $ 56.40K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,999.99 999,999,999.99 999,999,999.99

Had Pasaran semasa Zereus AI ialah $ 56.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZEREUS ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999999.99. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.40K.