Zero (ZER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01493422 $ 0.01493422 $ 0.01493422 24J Rendah $ 0.01525092 $ 0.01525092 $ 0.01525092 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01493422$ 0.01493422 $ 0.01493422 24J Tinggi $ 0.01525092$ 0.01525092 $ 0.01525092 Sepanjang Masa $ 12.38$ 12.38 $ 12.38 Harga Terendah $ 0.00210668$ 0.00210668 $ 0.00210668 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) +1.01% Perubahan Harga (7D) +3.85% Perubahan Harga (7D) +3.85%

Zero (ZER) harga masa nyata ialah $0.01518995. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZER didagangkan antara $ 0.01493422 rendah dan $ 0.01525092 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZER sepanjang masa ialah $ 12.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00210668.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZER telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +1.01% dalam 24 jam dan +3.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zero (ZER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 219.10K$ 219.10K $ 219.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 219.14K$ 219.14K $ 219.14K Bekalan Peredaran 14.42M 14.42M 14.42M Jumlah Bekalan 14,426,559.9 14,426,559.9 14,426,559.9

Had Pasaran semasa Zero ialah $ 219.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZER ialah 14.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14426559.9. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 219.14K.