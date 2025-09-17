Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) -0.90% Perubahan Harga (7D) -1.54% Perubahan Harga (7D) -1.54%

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLFUNMEME didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLFUNMEME sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLFUNMEME telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, -0.90% dalam 24 jam dan -1.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 216.45K$ 216.45K $ 216.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 228.56K$ 228.56K $ 228.56K Bekalan Peredaran 946.87M 946.87M 946.87M Jumlah Bekalan 999,830,489.98349 999,830,489.98349 999,830,489.98349

Had Pasaran semasa Zero Ontology System ialah $ 216.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLFUNMEME ialah 946.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999830489.98349. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 228.56K.