ZeroByte (ZB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0,00197172$ 0,00197172 $ 0,00197172 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0,52% Perubahan Harga (1D) -7,32% Perubahan Harga (7D) -3,49% Perubahan Harga (7D) -3,49%

ZeroByte (ZB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZB sepanjang masa ialah $ 0,00197172, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZB telah berubah sebanyak -0,52% sejak sejam yang lalu, -7,32% dalam 24 jam dan -3,49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZeroByte (ZB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22,47K$ 22,47K $ 22,47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22,47K$ 22,47K $ 22,47K Bekalan Peredaran 999,53M 999,53M 999,53M Jumlah Bekalan 999 534 729,489099 999 534 729,489099 999 534 729,489099

Had Pasaran semasa ZeroByte ialah $ 22,47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZB ialah 999,53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999534729.489099. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22,47K.