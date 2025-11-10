ZeroSwap Harga Hari Ini

Harga langsung ZeroSwap (ZEE) hari ini ialah --, dengan 0.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZEE kepada USD penukaran adalah -- setiap ZEE.

ZeroSwap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,222, dengan bekalan edaran sebanyak 74.27M ZEE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZEE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.24, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ZEE dipindahkan -0.91% dalam sejam terakhir dan -9.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZeroSwap (ZEE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.22K$ 24.22K $ 24.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.61K$ 32.61K $ 32.61K Bekalan Peredaran 74.27M 74.27M 74.27M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

