ZeroTrust Harga Hari Ini

Harga langsung ZeroTrust (ZERØ) hari ini ialah $ 0.00535318, dengan 1.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZERØ kepada USD penukaran adalah $ 0.00535318 setiap ZERØ.

ZeroTrust kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,968,576, dengan bekalan edaran sebanyak 367.74M ZERØ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZERØ didagangkan antara $ 0.00517305 (rendah) dan $ 0.00581392 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01017111, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00134542.

Dalam prestasi jangka pendek, ZERØ dipindahkan -0.21% dalam sejam terakhir dan -33.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZeroTrust (ZERØ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.97M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.35M Bekalan Peredaran 367.74M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ZeroTrust ialah $ 1.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZERØ ialah 367.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.35M.