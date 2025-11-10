ZeroX King Harga Hari Ini

Harga langsung ZeroX King (0XK) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 0XK kepada USD penukaran adalah -- setiap 0XK.

ZeroX King kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,477.73, dengan bekalan edaran sebanyak 45.63B 0XK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 0XK didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, 0XK dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZeroX King (0XK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Bekalan Peredaran 45.63B 45.63B 45.63B Jumlah Bekalan 45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085

Had Pasaran semasa ZeroX King ialah $ 7.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 0XK ialah 45.63B, dengan jumlah bekalan sebanyak 45633531711.859085. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.48K.