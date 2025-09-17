Zeus (SN18) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.54 $ 3.54 $ 3.54 24J Rendah $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.54$ 3.54 $ 3.54 24J Tinggi $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 Sepanjang Masa $ 4.67$ 4.67 $ 4.67 Harga Terendah $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Perubahan Harga (1J) -0.94% Perubahan Harga (1D) -4.98% Perubahan Harga (7D) +12.31% Perubahan Harga (7D) +12.31%

Zeus (SN18) harga masa nyata ialah $3.68. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN18 didagangkan antara $ 3.54 rendah dan $ 3.88 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN18 sepanjang masa ialah $ 4.67, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.12.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN18 telah berubah sebanyak -0.94% sejak sejam yang lalu, -4.98% dalam 24 jam dan +12.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zeus (SN18) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M Bekalan Peredaran 2.47M 2.47M 2.47M Jumlah Bekalan 2,465,331.002548441 2,465,331.002548441 2,465,331.002548441

Had Pasaran semasa Zeus ialah $ 9.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN18 ialah 2.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2465331.002548441. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.06M.