Zeus Network zBTC (ZBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 114,607 $ 114,607 $ 114,607 24J Rendah $ 116,745 $ 116,745 $ 116,745 24J Tinggi 24J Rendah $ 114,607$ 114,607 $ 114,607 24J Tinggi $ 116,745$ 116,745 $ 116,745 Sepanjang Masa $ 123,873$ 123,873 $ 123,873 Harga Terendah $ 74,576$ 74,576 $ 74,576 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) +1.57% Perubahan Harga (7D) +5.32% Perubahan Harga (7D) +5.32%

Zeus Network zBTC (ZBTC) harga masa nyata ialah $116,639. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZBTC didagangkan antara $ 114,607 rendah dan $ 116,745 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZBTC sepanjang masa ialah $ 123,873, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 74,576.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZBTC telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +1.57% dalam 24 jam dan +5.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zeus Network zBTC (ZBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.95M$ 47.95M $ 47.95M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.95M$ 47.95M $ 47.95M Bekalan Peredaran 411.16 411.16 411.16 Jumlah Bekalan 411.15946695 411.15946695 411.15946695

Had Pasaran semasa Zeus Network zBTC ialah $ 47.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZBTC ialah 411.16, dengan jumlah bekalan sebanyak 411.15946695. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.95M.