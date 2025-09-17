Lagi Mengenai ZBTC

Zeus Network zBTC Logo

Zeus Network zBTC Harga (ZBTC)

Tidak tersenarai

1 ZBTC ke USD Harga Langsung:

$116,515
$116,515$116,515
+1.40%1D
USD
Zeus Network zBTC (ZBTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:51:37 (UTC+8)

Zeus Network zBTC (ZBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 114,607
$ 114,607$ 114,607
24J Rendah
$ 116,745
$ 116,745$ 116,745
24J Tinggi

$ 114,607
$ 114,607$ 114,607

$ 116,745
$ 116,745$ 116,745

$ 123,873
$ 123,873$ 123,873

$ 74,576
$ 74,576$ 74,576

+0.19%

+1.57%

+5.32%

+5.32%

Zeus Network zBTC (ZBTC) harga masa nyata ialah $116,639. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZBTC didagangkan antara $ 114,607 rendah dan $ 116,745 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZBTC sepanjang masa ialah $ 123,873, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 74,576.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZBTC telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +1.57% dalam 24 jam dan +5.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zeus Network zBTC (ZBTC) Maklumat Pasaran

$ 47.95M
$ 47.95M$ 47.95M

--
----

$ 47.95M
$ 47.95M$ 47.95M

411.16
411.16 411.16

411.15946695
411.15946695 411.15946695

Had Pasaran semasa Zeus Network zBTC ialah $ 47.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZBTC ialah 411.16, dengan jumlah bekalan sebanyak 411.15946695. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.95M.

Zeus Network zBTC (ZBTC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Zeus Network zBTC kepada USD adalah $ +1,801.14.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Zeus Network zBTC kepada USD adalah $ -271.5006003000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Zeus Network zBTC kepada USD adalah $ -1,226.9489688000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Zeus Network zBTC kepada USD adalah $ +11,652.86499715038.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1,801.14+1.57%
30 Hari$ -271.5006003000-0.23%
60 Hari$ -1,226.9489688000-1.05%
90 Hari$ +11,652.86499715038+11.10%

Apakah itu Zeus Network zBTC (ZBTC)

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

Zeus Network zBTC (ZBTC) Sumber

Laman Web Rasmi

Zeus Network zBTC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zeus Network zBTC (ZBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zeus Network zBTC (ZBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zeus Network zBTC.

Semak Zeus Network zBTC ramalan harga sekarang!

ZBTC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Zeus Network zBTC (ZBTC)

Memahami tokenomik Zeus Network zBTC (ZBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zeus Network zBTC (ZBTC)

Berapakah nilai Zeus Network zBTC (ZBTC) hari ini?
Harga langsung ZBTC dalam USD ialah 116,639 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZBTC ke USD?
Harga semasa ZBTC ke USD ialah $ 116,639. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zeus Network zBTC?
Had pasaran untuk ZBTC ialah $ 47.95M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZBTC?
Bekalan edaran ZBTC ialah 411.16 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZBTC?
ZBTC mencapai harga ATH sebanyak 123,873 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZBTC?
ZBTC melihat harga ATL sebanyak 74,576 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZBTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZBTCialah -- USD.
Adakah ZBTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:51:37 (UTC+8)

Zeus Network zBTC (ZBTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

